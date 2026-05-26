Renault resmi olarak duyurdu: Yeni Niagara modeli geliyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni pick-up modelinin ismini ve ilk ipucu görselini otomobil tutkunlarıyla paylaştı.

Şirketin "futuREady" isimli stratejik planı doğrultusunda geliştirilen bu yeni aracın adı Niagara olarak belirlendi.

NİAGARA İSMİNİN ANLAMI

Renault isimlendirme stratejisi yöneticisi Sylvia dos Santos, Niagara isminin Amerikan yerlilerinin dilinden geldiğini ve suyun gürleyen sesini temsil ettiğini ifade ediyor.

Marka bu özel isim seçimiyle aracın zorlu yollara meydan okuyan karakterini, gücünü ve doğanın ihtişamını vurgulamayı amaçlıyor.

Yeni model sadece profesyonel iş hayatında değil, aynı zamanda ailelerin günlük ihtiyaçlarını da karşılayacak çok yönlü bir yapıda tasarlandı.

2023 yılında sergilenen Niagara Concept modelini temel alan bu araç, geniş yaşam alanı, pratik yapısı ve dinamik görünümüyle öne çıkacak.

ÜRETİM VE SATIŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Renault'nun 2030 yılına kadar Avrupa dışı pazarlar için planladığı 14 yeni modelden biri olan Niagara, Arjantin'deki Cordoba fabrikasında üretilecek.

Resmi tanıtımı 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan yeni pick-up modelinin, 2026 yılının sonlarına doğru ilk olarak Latin Amerika pazarlarında satışa sunulması bekleniyor.