taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Renault Trucks, kamyon üretimine yeniden başladı

Renault Trucks, mart ayında ara verdiği Fransa'daki tesisinin kapılarını yeniden açtı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Renault Trucks, kamyon üretimine yeniden başladı

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Bu üreticilerden biri olan Renault Trucks, mart ayının ortasından bu yana Fransa'daki kamyon üretimine ara vermişti.

Vénissieux Motor fabrikası 23 Nisan'da tekrar açan şirket, kademeli olarak diğer tesislerini de açarak üretimi güçlendirecek. Diğer Renault Trucks fabrikaları, özellikle Bourg-en-Bresse ve Blainville-sur-Orne montaj fabrikaları, önümüzdeki haftalarda, normal kapasitelerinin yüzde 25'i seviyede yeniden çalışmaya başlayacak.

renaulşt

''TAVİZ VERMEYECEĞİZ''

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, konuyla ilgili açıklamasında; “Üretim faaliyetleri, yalnızca sağlık koşulları kusursuz olursa yeniden başlayacak. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla kademeli bir yeniden başlangıç planlıyoruz.

İlk dönemde üretim artışından önce, sağlık protokollerinin yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini test edeceğiz. Sektörümüzün yeniden faaliyete geçmesini desteklemek, bizim sorumluluğumuz.” ifadelerini kullandı.


Renault Trucks, kamyon üretimine yeniden başladı

Renault Trucks, kamyon üretimine yeniden başladı

İlginizi Çekebilir
Renault, 2020'nin ilk çeyreğindeki cirosunu açıkladı
Renault, 2020'nin ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon euro ciro gerçekleştirdi.
Nissan, Avrupa'daki üretimine yeniden başlayacak
Nissan, İspanya ve İngiltere'deki tesislerinin kapılarını yeniden açıyor.
Toyota'nın yeni SUV modeli Yaris Cross tanıtıldı
Toyota'nın yeni SUV modeli Yaris Cross'un özelliklerini sizler için derledik.
Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttı
2020'nin ilk çeyreğinde, Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında yüzde 79'luk bir artış kaydedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
153
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
38
ABD’de bir savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları
ABD’de bir savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları
25
Senegal, Madagaskar'ın ürettiği korona ilacına talip
Senegal, Madagaskar'ın ürettiği korona ilacına talip
15
ABD'de 3 eyalette hortum felaketi
ABD'de 3 eyalette hortum felaketi
55
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
11
Yaşlı kadının kuş isteğini geri çevirmediler
Yaşlı kadının kuş isteğini geri çevirmediler
26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir