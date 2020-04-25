Renault Trucks, kamyon üretimine yeniden başladı

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Bu üreticilerden biri olan Renault Trucks, mart ayının ortasından bu yana Fransa'daki kamyon üretimine ara vermişti.

Vénissieux Motor fabrikası 23 Nisan'da tekrar açan şirket, kademeli olarak diğer tesislerini de açarak üretimi güçlendirecek. Diğer Renault Trucks fabrikaları, özellikle Bourg-en-Bresse ve Blainville-sur-Orne montaj fabrikaları, önümüzdeki haftalarda, normal kapasitelerinin yüzde 25'i seviyede yeniden çalışmaya başlayacak.

''TAVİZ VERMEYECEĞİZ''

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, konuyla ilgili açıklamasında; “Üretim faaliyetleri, yalnızca sağlık koşulları kusursuz olursa yeniden başlayacak. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla kademeli bir yeniden başlangıç planlıyoruz.

İlk dönemde üretim artışından önce, sağlık protokollerinin yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini test edeceğiz. Sektörümüzün yeniden faaliyete geçmesini desteklemek, bizim sorumluluğumuz.” ifadelerini kullandı.





