Renault ve Nissan, Çin'deki ortaklığını güçlendirdi

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi zor durumda kaldı. Her ne kadar salgının ana merkezi Çin'de hayat normale dönüyor olsa da otomobil üreticileri, farklı stratejilere yöneldi.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de, Dongfeng ile ortaklık yapan Renault, bu hisselerini satma kararı aldı.

Dongfeng ve Renault’tan yapılan açıklamaya göre; Çin’de yer alan tesis, Nissan’ın yeni jenerasyon motor üretimine odaklanacak.

Dongfeng ile Renault arasında, Renault’un akıllı teknolojilerinin üretimini geliştirilmesini kapsayan bir anlaşma vardı. Ancak Renault’un hisselerini satmasının ardından, Fransız markanın teknolojileri artık üretilmeyecek.

''ELEKTRİKLİ VE TİCARİ ARAÇLARA YÖNELİYORUZ''

Renault Çin Başkanı Francois Provost, "Çin'de yeni bir sayfa açıyoruz. Bundan böyle elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlar üzerine yoğunlaşacağız. Nissan ile ilişkimizi de daha verimli bir şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Çin'de üretim yapmak isteyen otomotiv üreticilerine hükümet tarafından bir yerel ortaklık şartı koşuluyor. Bu kapsamda Çin'de üretim yapan Ford, General Motors, Toyota, Mercedes gibi markaların da yerel ortakları bulunuyor.

