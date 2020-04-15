taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8367
Euro
7.4963
Altın
1716.26
Borsa
98549.8
Gram Altın
378.322
Bitcoin
47167.04

Renault ve Nissan, Çin'deki ortaklığını güçlendirdi

Fransız otomotiv Renault, Çin'deki ortağı olan Dongfeng Motor'daki hisselerini, Nissan ile ortaklığını güçlendirmek için satacak.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Renault ve Nissan, Çin'deki ortaklığını güçlendirdi

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi zor durumda kaldı. Her ne kadar salgının ana merkezi Çin'de hayat normale dönüyor olsa da otomobil üreticileri, farklı stratejilere yöneldi.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de, Dongfeng ile ortaklık yapan Renault, bu hisselerini satma kararı aldı.

Dongfeng ve Renault’tan yapılan açıklamaya göre; Çin’de yer alan tesis, Nissan’ın yeni jenerasyon motor üretimine odaklanacak.

renault

Dongfeng ile Renault arasında, Renault’un akıllı teknolojilerinin üretimini geliştirilmesini kapsayan bir anlaşma vardı. Ancak Renault’un hisselerini satmasının ardından, Fransız markanın teknolojileri artık üretilmeyecek.

''ELEKTRİKLİ VE TİCARİ ARAÇLARA YÖNELİYORUZ''

Renault Çin Başkanı Francois Provost, "Çin'de yeni bir sayfa açıyoruz. Bundan böyle elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlar üzerine yoğunlaşacağız. Nissan ile ilişkimizi de daha verimli bir şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Çin'de üretim yapmak isteyen otomotiv üreticilerine hükümet tarafından bir yerel ortaklık şartı koşuluyor. Bu kapsamda Çin'de üretim yapan Ford, General Motors, Toyota, Mercedes gibi markaların da yerel ortakları bulunuyor.

Renault ve Nissan, Çin'deki ortaklığını güçlendirdi

Renault ve Nissan, Çin'deki ortaklığını güçlendirdi

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs, Avrupa'daki ikinci el piyasasını da olumsuz etkiledi
Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki ikinci el otomobil pazarında sert bir düşüş yaşandı.
Alfa Romeo, klasik otomobil kategorisinde iki ödül aldı
Alfa Romeo'nun iki farklı modeli, Klasik Otomobil Ödülleri’nde (Motor Klassik Awards) birinci seçildi.
En iyi tasarıma sahip motosiklet Tenere 700 oldu
Dünya çapında en kapsamlı ve en prestijli tasarım yarışması Red Dot Design Award, en iyi tasarımlı motosiklet ödülünü Tenere 700'e verdi.
En çok değer kazanan ikinci el otomobiller
Cardata, son bir yıl içerisinde ikinci elde en çok değer kazanan marka ve modelleri açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
209
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
251
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
36
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
80
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
140
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
11
Wilma Elles otelini satıyor
Wilma Elles otelini satıyor
12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir