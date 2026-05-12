Rengine aldanıp dokundu, az daha ölüyordu; Bu böceğe yaklaşmayın...

ABD’de yaşayan Antoinette Webb, 9 yaşındaki ikizleri Ella ve Jonah ile birlikte Fort Knox’u ziyaret ettiği sırada hayatını tehlikeye atan bir olay yaşadı.

44 yaşındaki Webb, gezileri sırasında daha önce hiç görmediği parlak yeşil renkli sıra dışı bir böcekle karşılaştı.

Böceğin canlı rengine hayran kalan Webb, onu eline aldıktan sadece saniyeler sonra vücudunda şiddetli bir yanma hissettiğini söyledi.

Yerel haber kuruluşu WABI’ye konuşan Webb, “Daha önce hiç görmediğim, çilek yeşili renginde çok güzel bir böcekti. Onu elime aldım ve ‘Vay canına, ne kadar güzelsin’ dedim. Ardından birkaç saniye içinde tüm vücudum yanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Durumun hızla kötüleşmesi üzerine Webb, parkın hediyelik eşya dükkanına doğru koşarak yardım istedi. Burada Fort Knox Dostları Derneği Genel Müdürü Dean Martin tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Webb’in kısa süre içinde ateşi yükseldi, vücudunda kurdeşen oluştu ve nefes almakta zorlanmaya başladı.

Yapılan testler sonucunda Webb, altı benekli kaplan böceğine karşı "milyonda bir" görülen alerjik bir reaksiyon geçirmişti.