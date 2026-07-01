Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta üst üste ayrılıklar

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Inter'den kadrosuna kattığı Kristjan Asllani ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüp, Arnavut futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

İSTATİSTİKLERİ

24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 14'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 resmi maçta görev alırken, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SALİH'LE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Salih Uçan ile de yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İSTATİSTİKLERİ

32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplam 136 resmi maçta görev alırken 10 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Siyah-beyazlı ekipte 5 sezon forma giyen Salih Uçan, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası, 2024-2025 sezonunda ise Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

JOTA SILVA DA GİTTİ

Siyah-beyazlılar, son olarak Jota Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”