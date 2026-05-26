Resmen açıklandı! Milyonların uçtuğu havalimanı kapatılıyor

Dünyanın en işlek havalimanlarından Dubai Uluslararası Havalimanı, artık olmayacak.

En yoğun yolcu merkezlerinden biri olan DXB, 2035 yılında kalıcı olarak kapatılacak.

Dubai'nin mevcut ana havalimanındaki tüm sivil uçuş operasyonları, yeni inşa edilen El Maktum Uluslararası Havalimanı’na (DWC) devredilecek.

Yaklaşık 38 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle modernizasyon ve genişletme çalışmaları yürütülen DWC, tamamlandığında yıllık 260 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

Bu proje, havacılık tarihinde bir rekoru temsil ediyor ve birbirine paralel beş adet pistin yanı sıra, aynı anda 400 uçağın yanaşabileceği bir kapı sistemi inşasını da kapsıyor.

KAPATILMA SEBEBİ

Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths, emirlik bünyesinde iki devasa havalimanının eş zamanlı olarak işletilmesinin ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını açıkladı.

DXB'nin kapatılmasındaki bir diğer temel etken ise coğrafi kısıtlamalar oldu.

Şehir merkezindeki ana otoyollar ve yoğun yerleşim alanları arasında sıkışan havalimanının fiziksel olarak daha fazla genişletilmesinin imkansız olduğu tescillendi.