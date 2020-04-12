Resmiye Nine'den acı haber

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi.
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GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.
YÜKSEK TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI
Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verildi.