taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Resmiye Nine'den acı haber

Sakarya'da koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Resmiye Nine'den acı haber

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi.

Sakarya'da 86 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi İZLE

GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Resmiye Nine'den acı haber

YÜKSEK TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir
Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 110 bini geçti
Koronavirüs salgını şimdiye dek 210 ülke ve bölgeye yayılırken, vaka sayısı 1 milyon 795 bin 630'a ulaştı.
Sağlıkçılara 'Sizlere bir hayat borçluyum' notunu bırakan o genç konuştu
Bursa'da koronavirüsü yenen ve sağlık çalışanları için hastaneden çıkmadan önce "Sizlere bir hayat borçluyum" yazılı pusula bırakan Ömer Şimşek, "Evde kal" çağrısı yaptı.
Türk doktor koronayı durduran ilaçların bulunduğunu söyledi
Sosyal medya hesabından salgınla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz,"Salgını durduran potansiyel ilaçlar bulundu" dedi.
Malatya'da belediye ekmeği 50 kuruştan satıyor
Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehir belediyesi tarafından üretilen ve normalde 1 lira 10 kuruştan satılan ekmek, 50 kuruştan satılmaya başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
889
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
Rusya'da maskeden bikini tepki çekiyor
353
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
233
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
596
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
853
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
Neymar, annesinin olay ilişkisini onayladı
132
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir