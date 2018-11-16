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Ressam David Hockney'in tablosuna 90 milyon dolar

Ünlü İngiliz ressam David Hockney'in Bir Sanatçının Portresi (Havuzdaki İki Figür) adlı tablosu New York'taki müzayedede 90,3 milyon dolara (Yaklaşık 485 milyon lira) alıcı buldu.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 12:30..
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Ressam David Hockney'in tablosuna 90 milyon dolar

Turkuvaz renkli havuzda yüzen adam ve onu seyreden bir kişinin tablosu New York'ta dün gece yapılan müzayedede tarihe geçti.

ÖDENEN EN BÜYÜK BEDEL

İngiliz sanatçı David Hockney'nin 1972 yılında yaptığı resim, New York'taki ünlü Christie's müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 90,3 milyon dolara (485 milyon lira) satıldı. Bu rakam şu an yaşayan bir sanatçıya ödenen en büyük bedel olarak tarihe geçti.

Ressam David Hockney'in tablosuna 90 milyon dolar

ALICININ ADI BİLİNMİYOR

Müzayedede iki kararlı alıcının birbiriyle rekabetçi şekilde yarışması sonrası tablo 90,3 milyon dolar değere kadar ulaştı. Sanatsever alıcının adı açıklanmadı.

REKOR FİYATA SATILDI

Daha önce yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri rekorunu Jeff Koons'un Balloon Dog adlı heykeli elinde bulundurmaktaydı. Bu eser 2013 yılında 58,4 milyon dolara satılmıştı. David Hockney'nin bir önceki müzayede rekoru ise 28,4 milyon dolardı.

Ressam David Hockney'in tablosuna 90 milyon dolar

Ressam David Hockney

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