Ressam Nuri Yakupoğlu'na Ayvazovski Müzesi'nden kişisel sergi

2025 yılında Kırım Sudak Tarih Müzesi’nde gerçekleşen “Yaşamın Kaynağı” sergisinin ardından sanatçıya Feodosya Aivazovsky Sanat Galerisi tarafından yeni bir kişisel sergi daveti yapıldı.

30 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek “Eski Kırım’a Dönüş” adlı sergide yaklaşık 35 eser yer alacak.

Sergi'de Kırım tarihine adanmış çalışmaların yanı sıra deniz peyzajları, tarihi şehir manzaraları ve natürmortlar da sanatseverlerle buluşacak.

Nuri Yakupoğlu’nun eserleri bir ay boyunca Ayvazovski’nin eserlerinin bulunduğu müzede sergilenecek.

Bu durum, sanatçının güçlü deniz ve atmosfer yorumlarıyla tanınan üslubunun, Ayvazovski geleneğiyle aynı mekânda izleyiciyle buluşması açısından dikkat çekiyor.

AYVAZOVSKİ VE YAŞAYAN BİR USTA AYNI MEKÂNDA

Deniz peyzajlarındaki atmosferik dili ve ışık kullanımıyla dikkat çeken Nuri Yakupoğlu, sanat çevrelerinde güçlü deniz resim geleneğinin sürdüren çağdaş isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

19’uncu yüzyılın en önemli deniz ressamlarından biri kabul edilen Ivan Aivazovsky ise, özellikle ışık, su ve hareketi dramatik bir anlatımla birleştiren üslubuyla sanat tarihinde özel bir konuma sahip.

Bu bağlamda Yakupoğlu’nun eserlerinin, Ayvazovski’nin çalışmalarının da yer aldığı tarihî müzede sergilenmesi, yalnızca bir mekânsal buluşma değil; deniz resminde iki farklı dönemin görsel dilinin aynı atmosfer içinde yan yana okunmasına imkân tanıyan sembolik bir karşılaşma olarak görülüyor.

İSTANBUL, AYVAZOVSKİ VE YAKUPOĞLU’NUN ORTAK ESİN KAYNAĞI

Her iki sanatçının üretiminde İstanbul, güçlü bir esin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Ivan Ayvazovski, 19. yüzyılda İstanbul’un Boğaz silueti, ışık atmosferi ve denizle kurduğu dramatik ilişkiyi birçok eserine taşırken; Nuri Yakupoğlu da çağdaş dönemde benzer bir yaklaşım ile İstanbul peyzajlarına yöneliyor.

Yakupoğlu’nun özellikle Boğaz hattı ve kıyı semtlerine odaklanan çalışmaları, İstanbul’u sanatçının üretiminde önemli bir odak noktası haline getiriyor.

Bu yönüyle iki sanatçı, farklı yüzyıllara ait olsalar da İstanbul’u deniz ve ışık üzerinden yorumlayan ortak bir görsel dilde buluşuyor.

150’DEN FAZLA SERGİ VE ULUSLARARASI İLGİ

1963 doğumlu Kırım Türkü sanatçı Nuri Yakupoğlu, Benkov Cumhuriyet Sanat Okulu’nu dereceyle mezun olup birincilikle okumaya hak kazandığı Surikov Moskova Devlet Sanat Akademisi’nden yine birincilikle mezun oldu.

Özellikle İstanbul peyzajları, Boğaz manzaraları, Kırım’ın tarihi şehirleri ve deniz resimleriyle tanınan sanatçı, bugüne kadar 150’nin üzerinde kişisel ve karma sergide yer aldı.

TÜRKİYE’DE KOLEKSİYONERLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Yakupoğlu’nun eserleri son dönemde Türkiye’deki koleksiyonerler arasında da giderek daha fazla ilgi görüyor.

Özellikle İstanbul’un Tarabya, Göksu, Çengelköy ve Ortaköy gibi semtlerini konu alan çalışmaları dikkat çekiyor.

NURİ YAKUPOĞLU’NDAN İSTANBUL’A RETROSPEKTİF SERGİ HAZIRLIĞI

Sanatçının ayrıca İstanbul’da kapsamlı bir retrospektif sergi gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor Yakupoğlu’nun farklı dönemlerinden seçilecek eserleri bir araya getirecek bu serginin, sanatçının İstanbul temalı üretimini bütüncül bir çerçevede sunması hedefleniyor.

SERGİ BİR AY BOYUNCA ZİYARETE AÇIK OLACAK

Sanatçının yeni sergisi “Eski Kırım’a Dönüş”, 30 Haziran 2026 tarihine kadar Feodosya Ayvazovski Resim Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.