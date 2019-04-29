Resul Dindar baba oldu

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, baba olduğunu, önceki gün Sultanbeyli'deki bir alışveriş merkezinde konser verirken öğrendi.
ANNESİNİN ADINI VERDİ
Eşi Derya Batum Dindar, bir kız bebek dünyaya getirdi. Resul Dindar, sahneye çıktığında ''Bugün şarkılarımı kızım için söylüyorum.'' diyerek duygulandı. Kızına, geçen yıl trafik kazasında kaybettiği annesi Meliha Dindar'ın adını verdiğini söyledi.
Resul Dindar eşi Derya Batum Dindar-FOTO GALERİ
"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"
Instagram hesabından da kızıyla fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Dünyanın en güzel duygusu canım kızım." notunu düştü.