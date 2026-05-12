Reuters duyurdu: ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi Türkiye yolunda

ABD, İran'a saldırının küresel arzı bozması ve Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalması sonucu petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varili piyasaya sürme kararı aldı.

Washington'un bu hamlesinin, Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrolün yükselişini dengelemek amacıyla piyasaya 400 milyon varil petrol sürme kararıyla koordineli olarak alındığı değerlendiriliyor.

ALİAĞA'YA 680 BİN VARİL PETROL YOLDA

Reuters'ın gemi takip verilerine dayandırdığı haberine göre; Yunan bayraklı aframax tipi North Star tankeri, nisan ayında Texas City yakınlarındaki Seaway bölgesinde bulunan Bryan Mound stratejik petrol rezervi sahasından yaklaşık 680 bin varil tatlı ham petrol yükledi.

Konşimentoya dayandırılan verilere göre geminin, mayıs ortasında Türkiye’nin Aliağa limanına varacağı öngörülüyor.

MAYIS SONUNDA 1 MİLYON VARİL DAHA BEKLENİYOR

Gemi takip verileri ve bir trader’a göre, Hong Kong bayraklı DHT Antelope tankeri de nisan ayının sonunda açık deniz Galveston bölgesinde gemiden gemiye transfer yoluyla yaklaşık 1,1 milyon varil Bryan Mound Sour ham petrolü yükledi.

Bu geminin de mayıs sonunda Türkiye'de boşaltma yapacağı tahmin ediliyor. Kpler verileri, geminin başka bir ABD ham petrol kargosu daha taşıdığını gösterdi.

Gemi takip verilerine göre, ABD Stratejik Petrol Rezervi’nden çıkan petrol kargoları daha önce İtalya ve Hollanda’ya da yönlendirilmişti.