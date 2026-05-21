Reuters: Şara, Fransa'daki G7 zirvesine katılacak

Suriye'de Beşar Esad iktidarını devirerek ülkede yepyeni bir dönem başlatan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimi, uluslararası temaslarını hızlandırdı.

Suriye'yi uzun yıllardır süren tecrit pozisyonundan çıkartan Şara, birçok Batılı ülke lideriyle görüşmeler yaptı.

ŞARA G7'YE KATILACAK

Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Suriye, 15-17 Haziran tarihlerinde Fransa'nın güneydoğusundaki Évian-les-Bains kentinde düzenlenecek olan G7 zirvesine konuk ülke olarak katılacak.

Suriye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Ahmed Şara temsil edecek.

SURİYE'NİN İLK KATILIMI

1975 yılında kurulan G7'nin 50 yılı aşkın tarihinde, Suriye'nin ilk katılımı olacak.

MALİYE BAKANI'NA BİLDİRİLDİ

Reuters'a bilgi veren Suriyeli bir kaynak, Şara'nın zirveye katılması yönündeki davetin, bu hafta başında Paris'teki G7 mali görüşmelerine katılan Suriye Maliye Bakanı Yisr Barnieh'e bildirildiğini söyledi.

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN POTANSİYEL MERKEZ

Kaynak, Suriye'nin görüşmelere katılımının, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından ülkenin "tedarik zincirleri için potansiyel bir stratejik merkez" olma rolüyle ilgili olabileceğini söyledi.