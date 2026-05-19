Reuters yazdı: Pakistan, Suudi Arabistan'a jet filosu ve 8 bin asker gönderdi

Reuters'ta yer alan habere göre; Pakistan, karşılıklı savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a 8 bin asker, bir savaş uçağı filosu ve Çin yapımı bir hava savunma sistemi konuşlandırdı.

Pakistan'ın konuşlandırdığı askeri birimler, Suudi Arabistan'ın yeniden saldırıya uğraması halinde Riyad'ın güvenliğine katkı yapacak önemli bir güç olarak değerlendiriliyor.

ANLAŞMA GİZLİ TUTULUYOR

İki ülke arasında geçen yıl imzalanan anlaşmanın içeriği gizli tutuluyor ancak iki taraf da anlaşmanın, Pakistan ile Suudi Arabistan'ın saldırıya uğramaları halinde birbirlerine savunma desteği vereceklerini kapsama aldığını teyit ediyor.

"HALİHAZIRDA PAKİSTANLI ASKERLER VAR"

Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları, gönderilen askeri gücün eğitim ve danışmanlıktan ibaret kalamayacak kadar büyük olduğunun altını çizdi.

Üç güvenlik yetkilisi, Suudi Arabistan'da daha önceki anlaşmalar kapsamında görev yapmakta olan çok sayıda Pakistan askerinin de olduğunu hatırlattı.

80 BİNE ÇIKABİLİR

Reuters'e bilgi veren ve savunma anlaşmasının metnini gören hükümet kaynaklarından biri, anlaşmanın Suudi Arabistan'ın sınırlarını güvence altına almak için 80 bine kadar Pakistan askerinin ülkeye konuşlandırılması olasılığını öngördüğünü söyledi.

SAVAŞ GEMİLERİ DE ANLAŞMA KAPSAMINDA

Güvenlik yetkilileri, anlaşmanın, Pakistan savaş gemilerinin Suudi Arabistan'a konuşlandırılmasını da kapsadığını söyledi.