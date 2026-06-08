Reytinglerde zirve değişti: Daha 17 dizisinin reyting sonuçları belli oldu

Televizyon dünyasında rekabetin en üst seviyeye çıktığı bir gün daha geride kaldı.

Kanallar en güçlü yapımlarıyla liderlik koltuğu için yarışırken, dün akşamın reyting raporları ekran başındakileri ve dizi yapımcılarını şoke etti.

Peki, dünün galibi kim oldu? Hangi yapımlar hayal kırıklığı yarattı? İşte gecenin tüm dengelerini değiştiren o sonuçlar...

DAHA 17 ZİRVEDE

Dün akşam 2. Bölümü yayınlanan Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17, reytinglerde Teşkilat’ı geride bıraktı.

Zirveye yerleşen yapım, ilk haftaya göre yükselişini sürdürüyor. Listenin kalan kısmı ise şöyle: