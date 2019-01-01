Ricky Martin'in kızı oldu

Uzun süre gizlediği cinsel kimliğini internet sitesinde hayranlarına açıklayan Ricky Martin, 2008 yılında taşıyıcı anne ile ikiz bebek sahibi olmuştu.

Martin, üçüncü kez baba oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Martin, kızına Lucia adını verdi. Ünlü şarkıcı haberi şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

"BEBEĞİMİZE AŞIĞIZ"

"Lucia Martin-Yosef adını verdiğimiz güzel ve sağlıklı bir kızımız oldu. Kuşkusuz bu, hayatımızda eşsiz bir doğum günü ve Noel kutlaması... Hem erkek kardeşleri hem de ben bebeğimize tamamen aşığız."