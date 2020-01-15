Rihanna'dan 14 Şubat pozları

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi yine başardı.

14 ŞUBAT'A ÖZEL

Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, 14 Şubat'a hazırladığı özel koleksiyon için kamera karşısına geçti.

Rihanna, "Bu koleksiyon için Adam'dan başka tasarımcı hayal edemedim. Markanın taşıdığı her şeyi temsil ediyor: eğlenceli, şen şakrak ve seksi" notunu paylaştı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Instagram hesabında 78 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Rihanna'nın paylaşımları, 4 milyonun üzerinde beğeni aldı. Dünyaca ünlü yıldız, son dönemlerde aldığı kilolarla çok konuşuluyor.