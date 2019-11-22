Rihanna'dan bikinili pozlar

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Rihanna, son dönemde aldığı kilolarla dikkat çekiyor. Zaman zaman iddialı pozlar paylaşan şarkıcı, bu kez çıtayı daha da yükseltti.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

31 yaşındaki Rihanna, evinin havuzunda çekilen bikinili görüntülerini yaklaşık 77 milyon takipçisinin beğenisine sundu. Barbadoslu şarkıcının fotoğrafları, kısa sürede 4 milyona yakın beğeni aldı.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Katıldığı son davette, “Bu sene benim için oldukça yoğun geçti ve şu an hayatımı dengelemek üzerinde çalışıyorum” diyen şarkıcı, "Kısa süre içinde geri döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.