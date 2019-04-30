Rihanna'nın parti tarzı

Ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, erkek kardeşi Rorrey'nin doğum gününü kutlamak üzere anavatanı olan Barbados'a gitti.

PARTİYE GEÇ KALDI

Güzel şarkıcı, kardeşinin akşam saat 21.00'de başlayan doğum günü partisine, sabaha karşı 02.00'de varabildi. Partinin en hareketli saatinde mekana giriş yapan 31 yaşındaki Riri, her zamanki gibi iddialı ve göz alıcıydı.

PARTİ TARZI

Mini bir kot şort giyen Rihanna, üzerine yeşil, parıldılı bir bikini üstü giymişti. Güzel şarkıcı, görünümünü yine yeşil tonlarda, yarı transparan bir tunikle tamamlamıştı. Özel aracından iner inmez tüm bakışları üzerinde toplayan şarkıcı, mekana bir kız arkadaşıyla el ele girdi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna