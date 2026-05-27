River Plate, Mauro Icardi'yle temasa geçti

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve bu zaferiyle üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

4 sezondur Galatasaray formasını giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin 30 Haziran tarihinde sözleşmesi sona eriyor.

Kontratın bitimine günler kala ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ÜLKESİNDEN İLGİ VAR

River Plate, geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi’yi transfer gündemine aldı.

Arjantinli gazeteci Renzo Pantich'in haberine göre River Plate Sportif Direktörü Pablo Longoria, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayan Icardi’nin çevresiyle temasa geçti.

Haberde, Longoria’nın, Arjantinli golcünün ekonomik beklentilerini sorduğu belirtildi.

ÖNERİYİ HENÜZ KABUL ETMEDİ

Öte yandan, Galatasaray’ın Icardi’ye maaşında yüzde 40 indirim içeren bir yenileme teklifi sunduğu ancak tecrübeli futbolcunun bu öneriyi henüz kabul etmediği ifade edildi.

GALATASARAY KARİYERİ

4 milyon euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki golcü isim, Galatasaray formasıyla 134 resmi maça çıktı.

Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistle mücadele etti.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda gol krallığı yaşayan Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarı da yakaladı.

Icardi, sarı-kırmızılılarda 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa şampiyonlukları kazandı.