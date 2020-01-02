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Riyad'da çöl partisi

Suudi Arabistan'ın yeni imaj çalışması, son hız devam ediyor.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 12:27..
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Riyad'da çöl partisi

Yönünü Batı'ya çeviren Suudi Arabistan, evli olmayan yabancı çiftlerin aynı otel odasında kalabilmesi ve yalnız seyahat eden yabancı kadınların otel rezervasyonu yapabilmesi gibi adımları attıktan sonra eğlence sektöründe, birçok etkinlik düzenlemeye başladı.

Son olarak başkent Riyad'da, müzik festivali düzenlendi. Tabii yabancı turistler için yapılan bu eğlenceler, yerliler için geçerli değil.

PAYLAŞIMLARLA DESTEK

Bu durum Suudi kadınları rahatsız etse de yabancı turistlerin ve özellikle reklam için getirilen mankenlerin sosyal medya paylaşımları, Suud yönetiminin Avrupa'ya güzel gözükme çabasına hizmet ediyor.

Riyad'da çöl partisi ViDEO

Riyad'da çöl partisi

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