Rıza Esendemir'den İrem Derici göndermesi

YouTuber Gökçe Yıldırım, İrem Derici'nin eski sevgilisi Ataberk Özdene'i elinden aldığını iddia etmişti.

"GEL BENİM OL"

Yıldırım, ''İrem sevgilimi elimden almak için aylarca uğraştı. Yazışmalarını yakaladım. İrem Ataberk'e 'Sana ölüyorum, aşığım. Bana gel, benim ol' yazıyordu. Üzüntüden sağlığım bozuldu.'' dedi.

"KESİN BEN DE ALDATILDIM"

İrem Derici, çıkan haberlerin ardından açıklama yaparken, şarkıcının eski eşi Rıza Esendemir'den manidar bir gönderme geldi. İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir, Twitter hesabından, "Kesin ben de aldatıldım" mesajını paylaştı.