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Rize CHP'ye sadece bir ilçe verdi

31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin olurken, kent ilçeleri CHP'yi hüsrana uğrattı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 15:14..
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Uzun bir gecenin ardından oy sayımları tamamlanarak 31 Mart Yerel Seçim sonuçları, birçok il ve ilçede netleşti.

12 İLÇEDEN SADECE 1'İ CHP DEDİ

Rize'de oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Rize Belediye Başkanı yüzde 72.71 ile Rahmi Metin seçildi. Kente ait 12 ilçeden sadece birinin sandığından CHP çoğunluğu çıktı. 8 İlçe AK Parti adayı seçerken, bir tek Fındıklı Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.

Rize CHP'ye sadece bir ilçe verdi

Rize CHP'ye sadece bir ilçe verdi


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