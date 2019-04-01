Rize CHP'ye sadece bir ilçe verdi

Uzun bir gecenin ardından oy sayımları tamamlanarak 31 Mart Yerel Seçim sonuçları, birçok il ve ilçede netleşti.

12 İLÇEDEN SADECE 1'İ CHP DEDİ

Rize'de oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Rize Belediye Başkanı yüzde 72.71 ile Rahmi Metin seçildi. Kente ait 12 ilçeden sadece birinin sandığından CHP çoğunluğu çıktı. 8 İlçe AK Parti adayı seçerken, bir tek Fındıklı Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu kazandı.







