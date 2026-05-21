Rize OSB’de 2. etap kamulaştırma tamamlandı: Parsel başvuruları başladı

Rize'de yeni dönem...

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş başkanlığında gerçekleştirilen Rize Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, OSB’nin mevcut durumu, ikinci etap genişleme çalışmaları ve bölgede faaliyet gösteren fabrikalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

OSB’DE 2. ETAP KAMULAŞTIRMA TAMAMLANDI

OSB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kalkandere Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, RTSO Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, İl Genel Meclis Üyesi Sabit Karafazlı, Rize OSB Müdürü Hasan Günal katıldı.

Vali Baydaş, toplantıda yaptığı açıklamada, “Karadeniz Bölgesi’nin üretim, lojistik ve dış ticaret vizyonunda stratejik bir merkez konumunda bulunan Rize Organize Sanayi Bölgesi’nde, sanayi yatırımlarına yönelik artan talep doğrultusunda 2. Etap Genişleme Alanı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelinmiştir. Yaklaşık 550 bin metrekarelik mevcut alanı ve 23 sanayi parseliyle faaliyetlerini sürdüren Rize Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsisi gerçekleştirilen parsellerin büyük bölümü üretime geçmiş olup, bölgede yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştır. Hâlihazırda 21 firma aktif üretim faaliyetini sürdürmekte; istihdam, üretim ve ihracat kapasitesi her geçen gün artmaktadır.” dedi.

"KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Bölgeye yönelik yatırımcı taleplerinin yoğun şekilde devam etmesi üzerine, Hüseyin Hoca mevkiinde bulunan yaklaşık 28,5 hektarlık alanın Rize Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Genişleme Alanı olarak planlandığını belirten Vali Baydaş, "Söz konusu alana ilişkin kamu yararı kararı alınmış olup kamulaştırma işlemleri yüzde 100 oranında tamamlanmıştır. Altyapı ihalesinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, genişleme alanının tamamlanmasıyla birlikte Rize’nin sanayi altyapısında yeni bir büyüme dönemine geçilmesi öngörülmektedir. Rize Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Genişleme Alanı için parsel talebinde bulunan firmaların müracaatları, Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından alınacaktır." dedi.

STRATEJİK BÖLGE KONUMUNDA

Rize Organize Sanayi Bölgesi; Ovit Tüneli bağlantısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya erişim sağlaması, Türkiye’nin en önemli lojistik yatırımlarından biri olan İyidere Lojistik Merkezi’ne yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunması, Karadeniz Sahil Yolu bağlantısı, Rize-Artvin Havalimanı’na yakınlığı, Sarp Sınır Kapısı üzerinden Kafkasya ve Orta Asya pazarlarına ulaşım avantajı sayesinde yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte de stratejik yatırım merkezi olma niteliğini güçlendiriyor.

Son yıllarda bölgede gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla; doğalgaz altyapısı tamamlanmış, atıksu arıtma tesisi aktif hâle getirilmiş, köprülü kavşak bağlantısı hizmete açılmış, telekom ve fiber altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış, DOKA destekli Mesleki Eğitim Merkezi eğitim altyapısına kazandırıldı.

Bu yatırımlar sayesinde Rize OSB, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu modern sanayi altyapısına sahip, üretime hazır bir yatırım merkezi hâline geldi.

CİDDİ TEŞVİK PROGRAMLARI UYGULANIYOR

Rize Organize Sanayi Bölgesi’nin en önemli avantajlarından biri de yatırımcılara sunduğu güçlü teşvik mekanizması. Rize ili genel teşvik sistemi kapsamında 3. Bölge desteklerinden yararlanırken, OSB içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar 5. Bölge teşvik avantajlarından faydalanabilmekte.

Yeni genişleme alanıyla birlikte; bölgedeki üretim kapasitesinin artırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi, Rize’nin sanayi ve lojistik altyapısının daha ileri seviyeye taşınması, bölgesel kalkınmaya sürdürülebilir katkı sağlanması hedeflenmekte.

Rize Organize Sanayi Bölgesi; güçlü altyapısı, stratejik konumu, yatırım dostu yaklaşımı ve devlet destekleriyle Karadeniz Bölgesi’nin yükselen üretim ve yatırım merkezi olmaya kararlılıkla devam etmekte.