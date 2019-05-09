Rize Valisi kaçak yapıların durmamasına tepkili

İmar barışı düzenlemesiyle Doğu Karadeniz'deki yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı verilen kaçak yapıların sahipleri, harekete geçmişti.

Fırtına Vadisi'nde inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirileceğini söyleyenRize Valisi Kemal Çeber, denetimlerin de sürdürüldüğünü açıkladı. Kaçak yapıların bir türlü durmadığından şikayetçi olan Çeber, vatandaşlardan da yanında olmalarını istedi.

"11 YENİ KAÇAK YAPI İÇİN DE İŞLEM BAŞLATILDI"

Vadide 11 ayrı kaçak yapı için de yasal işlem başlatıldığını açıklayan Vali Çeber, şunları söyledi;

"Biz bu yıkımları yaparken bir taraftan da yeni yıkım dosyası hazırlıklarımız var. 21 kaçak yapının ardından 11 tane daha dosya hazırlanıyor. Bir tarafından yeni tespitlerimiz var. Elimizdeki 200-300 jandarma-polisle veya özel idare ya da belediye elemanıyla mücadeleyi yapmak mümkün değil. Hep beraber olmamız lazım, herkesin duyarlı olması lazım. Rize’yi sevenlerin sahip çıkması lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda yanımızda olduklarını hissetmemiz lazım."





"BOŞUNA MASRAF VE EMEK SARF ETMEYİN"

Kaçak yapılarla mücadeleyi sadece kamu gücüyle sürdürmenin zor olduğunu ifade eden Vali Çeber, "Gördüm 'dur, dozeri gönderiyorum yıkıyorum' diyemezsiniz. Ama bu benim istediğim bir şeydir, gördüğün zaman öyle bir mekanizma olmalı ki hemen bu sorunu orada bitirmem lazım ama o yok. Süreçleri takip etmek zorundasınız. Burada herkesin duyarlı olması gerekiyor. 21 kaçak yapı ilgili süreç tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. 11 kaçak yapı için çalışmalar sürüyor. Ama kaçak yapılar durmuyor. Belki bugün birisi daha bir kaçak yapıya başladı. Bugün onun tutanağı tutuluyor, yıkım kararını 6 ay sonra işte böyle önümüzde görüyorum. Biz durmuyoruz. Vatandaşlardan da duyarlılık bekliyorum. Boşuna masraf ve emeğinizi sarf etmeyin. Sonuç bu olacak, yıkılacak." ifadelerini kullandı.

YIKIMLAR BAŞLADI

Yıkımların sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükselmeye başladı. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlardaki inşaatların ardından dere yataklarına da kaçak yapılar inşa edilmeye başlandı. Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına otel, pansiyon, restoran ve otopark inşa edilmeye başlandı. Dere yatakları daraltılarak, yol kenarlarına sıfır noktaya yapıların inşa edildiği Fırtına Vadisi'nde inşaat sesleri yankılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlatarak yıkım kararları aldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı.