Rize'de dev çay bardağını 'endüstriyel dağcılar' temizliyor

Rize’nin simge yapılarından biri haline gelen 7 katlı dev çay bardağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da profesyonel ekiplerin titiz çalışmasına sahne oldu. Yüksek irtifada gerçekleştirilen temizlik işlemleri, endüstriyel dağcılar tarafından özel güvenlik önlemleri altında yürütülüyor.

DEV ÇAY BARDAĞINDA YÜKSEK RAKIMLI TEMİZLİK

Rize Çay Çarşısı içerisinde yer alan ve “dünyanın en büyük çay bardağı” olarak bilinen yapı, dış cephe temizliği için yeniden iskele ve ip sistemleriyle donatıldı.

7 katlı yapının dış yüzeyi, özel ekipmanlarla yukarıdan aşağıya doğru temizleniyor.

ENDÜSTRİYEL DAĞCILAR GÖREVDE

Temizlik çalışmaları, “endüstriyel dağcılık” alanında uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Yüksek binalar, rüzgar türbinleri ve ulaşılması zor tesislerde görev yapan profesyonel dağcılar, bu kez Rize’nin simge yapısında mesai yapıyor.

Ekipler, ip teknikleriyle metrelerce yükseklikte güvenli şekilde çalışarak cephe temizliğini sürdürüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Çalışmalar sırasında olası risklere karşı kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Kullanılan sistemlerin, Dubai ve farklı ülkelerdeki yüksek yapı temizliklerinde kullanılan standartlarla aynı olduğu belirtildi.

Ekipler, özel emniyet halatları ve bağlantı sistemleriyle çalışıyor.

"HER YIL DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR"

Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder, temizlik işleminin her yıl düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Önder, çalışmanın yerli sporcular ve profesyonel ekiplerle yürütüldüğünü ifade ederek, endüstriyel dağcılığın Türkiye’de giderek yaygınlaştığını söyledi.

ÇALIŞMA 3-4 GÜN SÜRECEK

Ekipte yer alan endüstriyel dağcılar, temizliğin hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 3 ila 4 gün süreceğini belirtti.

Uzmanlar, benzer yöntemlerin ulaşılması zor birçok endüstriyel yapıda da yaygın şekilde kullanıldığını ifade etti.