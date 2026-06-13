Rize'de kayıp şahsı arama çalışmalarında bir personel hayatını kaybetti
Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden bu yana haber alınamayan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşılırken, operasyon sırasında meydana gelen bot kazasında 1 AFAD personeli hayatını kaybetti, 4 personel yaralandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı Köyü'nde yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan perşembe gününden itibaren haber alınamaması üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Fırtına Deresi kıyısında kişisel eşyalarının bulunmasının ardından ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama faaliyetleri sonucunda Civelekoğlu'nun cansız bedeni Şenyuva Köyü mevkiinde, Fırtına Deresi içerisinde ekipler tarafından bulundu.
Gencin cenazesi gerekli incelemelerin ardından bölgeden çıkarıldı.
AFAD EKİBİNİ TAŞIYAN BOT DEVRİLDİ: 1 CAN KAYBI
Öte yandan arama çalışmaları sırasında ikinci bir acı olay yaşandı. Fırtına Deresi'nin yüksek debili sularında görev yapan AFAD ekibini taşıyan bot, akıntının etkisiyle devrildi.
İlk belirlemelere göre suya düşen 5 AFAD personelinden biri hayatını kaybederken, 4 personel yaralandı.
Yaralı personeller sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.