Rize'de köprü girişindeki demir kapı şaşırttı

Rize’nin doğal güzellikleriyle ünlü Cimil Vadisi, bu kez sıra dışı bir detayla gündeme geldi. Vadide bulunan köprünün girişine yerleştirilen demir kapı, hem bölgeye gelen ziyaretçileri şaşırttı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

VADİDE BEKLENMEDİK MANZARA

Cimil Vadisi’nde yer alan derenin üzerine kurulu köprüye gelen ziyaretçiler, girişte bulunan demir kapıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Doğal güzelliğiyle bilinen vadide böyle bir yapının bulunması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bölgeyi gezmek için gelen Şeyma San, karşılaştığı manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. San’ın “Sadece Rize’de olan şeyi göstereceğim size” sözleriyle paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL"

Yaşadığı deneyimi anlatan Şeyma San, Cimil Vadisi’nin doğal güzelliklerinden etkilendiğini ancak köprü girişindeki demir kapıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

San, “Cimil Vadisi’ne ilk kez geldim. Doğasına hayran kaldım ama köprü girişindeki demir kapıyı görünce gerçekten şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum.” dedi.

"SADECE RİZE’DE OLUR" YORUMU

Söz konusu görüntülerin paylaşımında kullandığı ifadeyle dikkat çeken San, o anki şaşkınlıkla “Sadece Rize’de olur” dediğini belirtti. Bu sözler, videonun sosyal medyada daha da yayılmasına neden oldu.

DOĞAL ALANLAR İÇİN KORUMA VURGUSU

Bölgenin korunması gerektiğini de vurgulayan San, doğal alanların önemine dikkat çekerek, “Buralar çok özel yerler. Hem görülmesi hem de dikkatle korunması gereken alanlar.” ifadelerini kullandı.

Cimil Vadisi, sahip olduğu doğal güzellikler ve sıra dışı detaylarla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler bölgenin tanınırlığını artırdı.