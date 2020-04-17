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Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

Savaş Dalançıkar tarafından bıçaklanarak öldürülen Pala, düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

AA |
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Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ne gelen saplantılı aşık Savaş Dalançıkar, Gamze Pala'yla tartışmış, Pala'ya silahla ateş eden zanlı ardından bıçaklayarak öldürmüştü.

Güvenlik güçlerince yakalanan zanlı, tutuklanmıştı.

İş yerinde öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala ise bugün toprağa verildi.

CENAZEYE PARTİ ÜYELERİ DE KATILDI

Pala için Fındıklı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine; AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, partililer, yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Cenazede koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılındı.

Pala'nın naaşı, ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

"YAVRUM SANA NASIL KIYDILAR"

Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala, cenaze cami avlusundan ayrılırken gözyaşlarını tutmadı. Anne Pala, "Yavrum sana nasıl kıydılar? Bu acı çok başka." diye ağıt yaktı.

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi VİDEO

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

Rize'de öldürülen Gamze Pala defnedildi

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