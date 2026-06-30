Rize'de saatte 79 kilometre hız yapan ahşap aracın sürücüsüne ceza

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan ürettiği arabayla tur atan Muhammet Karaman bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

79 KİLOMETRE HIZ YAPTI

Saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görülen araçla yapılan sürüşe ait görüntülerin sosyal medyada ilgiliyle karşılandı.

Görüntülerin hızla yayılması üzerine ilgili ekipler harekete geçerek inceleme başlattı.

SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda aracın sahibi ve sürücüsü Muhammet Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından söz konusu ahşap araç muhafaza altına alınarak el konuldu.

Olayla ilgili idari sürecin sürdüğü öğrenildi.