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Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi

Rize’de koronavirüsle mücadelede görevli olan doktora, arkadaşları tarafından kiralanan yük asansörü ile doğum günü pastası gönderildi.

İHA |
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Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi

Rize’de koronavirüs salgınıyla mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli olan Doç. Dr. Ayhan Kanat'ın doğum gününü kutlamak isteyen arkadaşları, kiraladıkları yük asansörü ile Kanat’a sürpriz yaptı.

55 yaşına giren Kanat için yük asansörünün kabini maytap ve balonlarla süslendi. Kanat’ı arayarak balkona çıkmasını isteyen arkadaşları, o esnada yük asansörünü binanın 3. katına gönderdi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ailesiyle birlikte balkona çıkan Kanat, doğum günü pastasını alarak, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi

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