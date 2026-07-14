Rize'de uçuruma yuvarlanan araçta sürücü hayatını kaybetti

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar köyü Yalçınlar Mahallesi'nde, Halil Kork (65) yönetimindeki 53 AK 171 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında araca ulaşarak kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Halil Kork'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Muhammet Y. ve Turgay K. ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik çalışmaların ardından netlik kazanacağı öğrenildi.