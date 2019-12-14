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Rize'de yangın merdiveni çatıya kuruldu

3 bloktan oluşan apartmanlar, çatı katlarına olası yangın durumunda kaçış yolu oluşturmak için kurulan demir köprülerle birbirine bağlandı.

DHA | 14.12.2019 - 12:32..
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Rize, yine ilginç bir yapıyla gündeme geldi.

İslampaşa Mahallesi’nde bulunan 160 Evler Sitesi’ndeki apartmanda yaşayanlar, binalardan birinde yangın çıkması halinde ne yapılabileceğini düşünüp, kendilerince bir çözüm geliştirdi.

ÇATI KATLARINA KÖPRÜ

13'er katlı binanın çatı katları, olası yangın durumunda kaçış yolunu oluşturmak için biri 7, diğeri 10 metre uzunluğundaki demir köprülerle birbirine bağlandı.

YANGIN HALİNDE ÇATIDAN KAÇIŞ

Böylelikle, sitede oturanların, binalardan birinin alt katlarında yangın çıkması halinde demir köprüyle, diğer binaya geçip kurtulmalarının yolu oluşturuldu.

Olası yangın durumunda kullanılması amacıyla tasarlanan köprü, zamanla site sakinleri arasında komşuluk ilişkisini pekiştirdi.

Apartmanlarda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip, geliyor.

Rize'de yangın merdiveni çatıya kuruldu

MALİYET YANGIN MERDİVENİNE GÖRE DÜŞÜK

Site yöneticisi İsmet Nejat Yılmaz, yıllar önce apartman inşaatı bitince yangın merdiveni için bir hesap çıkardıklarını ancak bunu karşılayacak maddi güçlerinin olmadığını anlattı. Yılmaz, "Bize binalar arası köprü kurabileceğimiz söylendi. Maliyeti diğer yangın merdiveni sistemine göre çok daha uygun olan bu sistemi biz de hayata geçirdik. İki köprü ile blokların çatı katlarından birbirine geçişi sağlanıyor. Apartman sakinlerimiz hiç bina dışına çıkmadan bu köprüleri kullanarak birbirlerini ziyaret edebiliyor” dedi.

Rize'de yangın merdiveni çatıya kuruldu

Apartman sakini Kemal Birdal da köprüleri sıklıkla kullandığını, bloklar arasındaki geçişi buradan daha kısa yolla yaptığını söyleyerek “Özellikle soğuk ve yağmurlu havalarda apartman dışına çıkmadan bu köprüler sayesinde birbirimize geçişi sağlıyoruz. Yangın geçitleri ama bizim bloklar arasındaki bağımız bunlar aslında. Çok değişik ve kullanışlı bir fikri hayata geçirmişler” diye konuştu.

Rize'de yangın merdiveni çatıya kuruldu

"MÜKEMMEL BİR FİKİR"

İsmail Karasüleyman ise "Çok sık görebileceğimiz bir durum değil. Ben de ilk gördüğümde ‘teraslar arasında bağlantı sağlıyor’ diye düşündüm, ama sonra öğrendim ki yangın merdiveni olarak yapılmış. Yangın merdiveni yapmak için yeri olmayan apartmanlar içim mükemmel bir fikir” ifadelerini kullandı.

Rize'de yangın merdiveni çatıya kuruldu

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