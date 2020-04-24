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Rize'de yorgun mermi camı kırdı

Ardeşen ilçesinde Ramazan ayının gelişini vatandaşlar, silah atarak karşıladı. Kutlama sırasında bir evin camı, yorgun mermiden kırıldı. Ev sahibi ise bu duruma isyan etti.

İHA |
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Rize'de yorgun mermi camı kırdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde geleneksel hale gelen Ramazan ayını karşılama etkinlikleri sırasında, çok sayıda havai fişek ve silah atıldı.

YORGUN KURŞUN CAMI KIRDI

Ramazan ayının gelişi, merkez ve köylerde akşam ezanı okunmasının ardından silah atışlarıyla devam ederken, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir evin camına isabet eden yorgun kurşun, camı kırdı.

Rize'de yorgun mermi camı kırdı ViDEO

ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU

Ev sakinlerinin o sırada balkonda olması, daha büyük bir tehliye yarattı. Camı kırılan ev sahibi, bu duruma sosyal medyadan isyan etti.

Rize'de yorgun mermi camı kırdı

"GÜN BOYU İLAN EDİLDİ"

Ev sahibi, "Sevinirsiniz mermi atarsınız, üzülürsünüz mermi atarsınız. Nasıl insanlarsınız siz? Balkondaydık, ya bize isabet etseydi? Gün boyu belediyeden ilan edildi, sevincinizi silahlarla göstermeyin diye. Allahınızdan bulun." diyerek sitem etti.

Rize'de yorgun mermi camı kırdı

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