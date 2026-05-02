Rizespor, Konyaspor'u yenerek serisini bitirdi

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Mücadelede ilk golü 16.dakikada Konyaspor'dan Jo Jin-Ho attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 2 dakika sonra Rizespor, Qazim Laçi'nin 18. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Rizespor'da Adedire Mebude, 58. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Mücadelenin 65. dakikasında ise Rizespor, Loiede Augusto ile skoru 3-1'e getirdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise Konyaspor'dan Yhoan Andzouana, skoru 3-2'ye getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Çaykur Rizespor oldu.

Recep Uçar yönetiminde evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Çaykur Rizespor, 40 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.

Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor ise 40 puanda kaldı ve 9. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor ile Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

2. dakikada Sowe'un ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla buluşan Mebude'nin şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor atağında Laçi'nin ceza yayının solundan kaleye yerden gönderdiği şutu savunma engelledi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1

18. dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pasta Sowe topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu takip eden Laçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor ile Konyaspor arasında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı

55. dakikada Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla topla buluşan Augusto'nun şutunda kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samet Akaydin'in orta sahadan gönderdiği topla buluşan Laçi'nin pasıyla Mebude ağları havalandırdı: 2-1.

65. dakikada Laçi'nin serbest vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Augusto, ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

77. dakikada konuk ekibin atağında Swendsen'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

89. dakikada konuk ekip ikinci golünü kaydetti. Eren Cemali Yağmur'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.

