Ali Zeki Saruhan, Rizespor'un yeni başkanı oldu

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Rizespor'da yeni dönem resmen başladı.

Kulübün Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren iş insanı Ali Zeki Saruhan, delegelerin oylarıyla Çaykur Rizespor'un yeni başkanı seçildi.

Yaklaşık dört yıldır kulüp başkanlığı görevini sürdüren İbrahim Turgut'un ardından görevi devralan Saruhan, yeşil-mavili camiada yeni bir dönemin kapılarını araladı.

RİZESPOR'DA YENİ BAŞKAN ALİ ZEKİ SARUHAN OLDU

Daha önce Rizespor'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ali Zeki Saruhan, kulüp yapısını ve camianın dinamiklerini yakından bilen isimler arasında yer alıyor.

Yeni yönetimin öncelikleri arasında sportif başarının kalıcı hale getirilmesi, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, kurumsal yapının geliştirilmesi ve ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması bulunuyor.

İŞ DÜNYASINDAN GELEN GÜÇLÜ BİR VİZYON

1956 yılında Rize'de doğan Ali Zeki Saruhan, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.

Elektrik sektöründeki girişimlerinin ardından Alman kökenli Fakir Hausgeräte ve Nilco markalarının distribütörlüğünü üstlenerek uluslararası ticarette önemli başarılara imza attı.

1996 yılında Çorlu'da elektrikli ev aletleri üretimi yapan fabrikasını kuran Saruhan, sanayi yatırımlarını büyüterek ihracata başladı. 2000 yılında yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip kimya kompleksini hayata geçirdi.

2005 yılında Almanya'nın Stuttgart kentinde faaliyet gösteren Fakir Hausgeräte GmbH ve Nilco GmbH şirketlerini satın alarak Saruhan Holding bünyesine kattı.

Bugün Türkiye ve Almanya'da faaliyet gösteren grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Saruhan; sanayi, üretim, kimya ve teknoloji alanlarındaki deneyimiyle iş dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alan Ali Zeki Saruhan, geçmiş dönemde Çayeli Vakfı Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

Hem iş dünyasındaki birikimi hem de Rize ile olan güçlü bağlarıyla öne çıkan Saruhan'ın başkanlığında Rizespor'un sportif ve kurumsal anlamda daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Rizespor camiasında "bayrak değişimi" olarak değerlendirilen bu yeni dönemin kulübe yeni bir ivme kazandırması beklenirken, Başkan Ali Zeki Saruhan'ın önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulunu ve yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.