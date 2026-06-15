Robert De Niro'dan Trump'a: Kapa çeneni

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde tepkilerin odağında.

Sanatçılardan ve medyanın eleştirilerinin odağında bulunan Trump'a son olarak Hollywood'un efsane isimlerinden Robert De Niro'dan sert sözler geldi.

"KENDİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANIYORUM"

2 kere Oscar ödülü alan usta aktör Robert De Niro, dün New York'ta katıldığı programda Trump'ın politikalarını eleştiren bir konuşma yaptı.

İfade özgürlüğü vurgusu yapan De Niro, şöyle konuştu:

"Hoşuma gitmeyen konuşmaların bile yapılması taraftarıyım ki etrafta bunlardan çokça var. Bu yüzden hoşuma gitmeyen bir şey duyduğumda, yanıt vermek için kendi ifade özgürlüğümü kullanırım."

"KAPA ÇENENİ"

Trump'ın geçtiğimiz günlerde söylediği iddia edilen "Amerikalıların finansal durumunu zerre umursamıyorum" sözleri hatırlatılan De Niro, "Ben de ona kapa o s.... çeneni diyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın geçen hafta sarf ettiği "Enflasyonu seviyorum" sözleri için de De Niro, kalabalıkla birlikte aynı ifadeyi tekrar söyledi.

"IRKÇI BİR ZORBANIN YÖNETTİĞİ BİR ÜLKEYİ SEVEMEM"

Robert De Niro, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

"Bunu söylemekten nefret ediyorum, ama ülkemizi sevmek, istismara uğrayan bir eşin istismarcısını sevdiğini söylemeye başlaması gibi gelmeye başladı.

Aptal ve insani olmayan savaşlar başlatıp binlerce masumu öldüren ve dolaylı olarak milyonlarcasının ölümüne ve acı çekmesine yol açan bir ülkeyi sevemem.

Milyonlarca insanın sağlık hizmetini elinden alıp o parayı Trump-Epstein sınıfındaki dostlarını zenginleştirmek için kullanan bir ülkeyi sevemem.

Maskeli milisleri sokağa salıp vatandaşları vuran, komşularımızı işkence eden ve aileleri ayıran bir ülkeyi sevemem.

Irkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı bir zorba tarafından yönetilen bir ülkeyi sevemem.

Ve sadece şunu söyleyeyim: Donald Trump ve yaltakçı Kongresi tarafından yönetilen bir ülkeyi sevemem."

DAHA ÖNCE DE SÖVMÜŞTÜ

De Niro, Trump hakkında daha önce de sert ifadeler kullanmıştı.

2016'da Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinden kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, "Serseri, köpek, domuz, dolandırıcı ve ne konuştuğunu bilmeyen bir aptal" diye tanımladığı Trump için "Yüzüne bir yumruk atmak isterdim" demişti.

De Niro, 2018 yılında da bir ödül töreninde sahneye çağrılması üzerine mikrofonu alarak "F... Trump" diye seslenmişti.