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Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Yeni Batman filminde Bruce Wayne'i canlandıracak olan Robert Pattinson, Batman'in bir kahraman değil, daha komplike bir karakter olduğunu söyledi.

AA | 19.10.2019 - 05:33..
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Alacakaranlık serisiyle ünlenen oyuncu Robert Pattinson, birkaç gün önce  New York Times’a verdiği röportajda hem film hakkında hem de kariyerindeki değişim hakkında açıklamalarda bulundu.

Robert Pattinson: Batman kahraman değil

"KAHRAMANI OYNAYACAK OYUNCUYA ŞÜPHE İLE YAKLAŞILMALI"

Cloverfield, Let Me In, War for the Planet of the Apes gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Matt Reeves‘in yazıp yöneteceği The Batman‘de Bruce Wayne’e hayat vermeye hazırlanan oyuncu, bir 'kahramanı' oynamak isteyen oyuncuya şüpheli yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Robert Pattinson: Batman kahraman değil

"BATMAN BİR KAHRAMAN DEĞİL"

Batman'ın bir kahraman olmadığını belirten Pattinson, "O, komplike bir karakter. Hiçbir zaman bir kahramanı oynayabileceğimi düşünmüyorum, her zaman bir şeylerin biraz yanlış olması gerek. Sanırım bir gözüm diğerinden daha küçük olduğu için" dedi.

Robert Pattinson: Batman kahraman değil

"SERSEM BİR KARAKTER"

"Batman sersem bir karakter" diyen Pattinson, "Ahlakı biraz kapalı. Diğer çizgi roman karakterlerinin aksine, altın bir çocuk değil" diye konuştu.

33 yaşındaki oyuncu ayrıca, büyük yapımlarla birlikte gelen ilgi nedeniyle endişelenmediğini belirterek "Yaşlı ve sıkıcıyım" ifadelerini kullandı.

Film, 2021'de vizyona girecek.

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