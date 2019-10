Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Alacakaranlık serisiyle ünlenen oyuncu Robert Pattinson, birkaç gün önce New York Times’a verdiği röportajda hem film hakkında hem de kariyerindeki değişim hakkında açıklamalarda bulundu.

"KAHRAMANI OYNAYACAK OYUNCUYA ŞÜPHE İLE YAKLAŞILMALI"

Cloverfield, Let Me In, War for the Planet of the Apes gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Matt Reeves‘in yazıp yöneteceği The Batman‘de Bruce Wayne’e hayat vermeye hazırlanan oyuncu, bir 'kahramanı' oynamak isteyen oyuncuya şüpheli yaklaşılması gerektiğini söyledi.

"BATMAN BİR KAHRAMAN DEĞİL"

Batman'ın bir kahraman olmadığını belirten Pattinson, "O, komplike bir karakter. Hiçbir zaman bir kahramanı oynayabileceğimi düşünmüyorum, her zaman bir şeylerin biraz yanlış olması gerek. Sanırım bir gözüm diğerinden daha küçük olduğu için" dedi.

"SERSEM BİR KARAKTER"

"Batman sersem bir karakter" diyen Pattinson, "Ahlakı biraz kapalı. Diğer çizgi roman karakterlerinin aksine, altın bir çocuk değil" diye konuştu.

33 yaşındaki oyuncu ayrıca, büyük yapımlarla birlikte gelen ilgi nedeniyle endişelenmediğini belirterek "Yaşlı ve sıkıcıyım" ifadelerini kullandı.

Film, 2021'de vizyona girecek.