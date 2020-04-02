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Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

İtalya'daki doktorların kullandığı robot hemşire Tommy, sağlık çalışanlarının yükünü hafifletiyor.

Haber Merkezi |
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Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde, sağlık çalışanlarına büyük iş düşüyor. Ancak Çin başta olmak üzere bazı ülkeler, doktorlara yardımcı olabilmek için robot teknolojilerine başvuruyor.

Bu ülkelerden biri de koronavirüsten bir hayli etkilenen İtalya. İtalya'daki salgının merkez üssü olan Varese'deki Circolo Hastanesi'nde kullanılan Tommy isimli robotlar, koronavirüs hastalarına bakım yapan 6 farklı robottan yalnızca biri.

robot

HASTA SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYOR

Yanın sönen gözleriyle dikkat çeken robotlar, hastaların odalarına yerleştiriliyor ve onlardan sorumlu oluyor. Böylece doktorlar, diğer hastalarla ilgilenebiliyor.

robo

Hastaların doktorlara mesaj iletmesini sağlayan dokunmatik bir ekrana sahip robotlar, ayrıca birçok hasta verisini diğer personellere iletebiliyor.

italya-rkbkt

TEMASI AZALTIYOR

Ayrıca Tommy ve diğer robot arkadaşları, doktorların ve hemşirelerin hastalarla olan temasını en aza indirerek virüsün bulaşmasını engelliyor.

italya

İtalya'daki 4 binden fazla sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi ve 66 çalışan kurtarılamadı. Ölen doktorlardan birinin oğlunun ismini alan robot Tommy, koronavirüs ile mücadelede ölü sayısının artmaması için çalışıyor.

root

rommu

robot

Instagram: @eshteknoloji


Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyorRobot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

Robot hemşire Tommy, İtalya'daki doktorlara yardım ediyor

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