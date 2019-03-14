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Robot nüfusu 2 buçuk milyonu geride bıraktı

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu’nun düzenlediği toplantıda, robotik endüstrisi masaya yatırıldı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 12:12..
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Günümüzde bir hayli gelişen ve birçok alanda kullanılan yapay zeka, robotlar ile birleşince inanılmaz makineler ortaya çıkıyor. Dünya genelindeki birçok şirket, çeşitli sektörlerde robotlara milyon dolarlık yatırımlar yapıyor.

ROBOT NÜFUSU HIZLA ARTIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu, robotik konulu bir toplantı düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl Bozma, 2015 yılı itibarıyla dünya robot nüfusunun 1.5 milyon olduğunu, 2019’da bu sayının geçen yıla göre yüzde 12 artışla 2.5 milyona ulaştığını belirtti.

ROBOT

ASYA ÜLKELERİ LİDER

Robotik alanda gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birinin, ‘’10 bin kişiye düşen robot sayısı’’ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Işıl Bozma, Asya ülkelerinde 550 olan bu sayının Türkiye'de 18 olduğunu vurguladı.

Türkiye’de toplam sekiz bin robotun endüstriyel alanda kullanıldığını ifade eden Bozma, önümüzdeki 10-15 yıl içinde robotların günlük hayatımızın bir parçası olacağını belirtti.

robot

YUMUŞAK MALZEMELİ ROBOTLAR ARTACAK

Aynı toplantıda konuşma yapan Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Evren Samur, silikon, plastik, kumaş ve lastik gibi malzemelerin kullanıldığı yumuşak robotların daha fazla kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

Endüstriyel robotların çok ağır malzemelerden yapıldığını ve sınırlı kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Samur, son yıllarda malzeme alanındaki gelişmelere bağlı olarak sağlık, arama kurtarma gibi alanlarda yumuşak robotların daha fazla yaygınlaştığını açıkladı.

ROBOT

Bütün bu gelişmelerden hareketle, önümüzdeki yıllarda robotların daha fazla hayatımıza gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle insanlara günlük hayatta yardımcı olacak robotlar, şu an bazı ülkelerde kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte bu tip robotların, ülkemizde de kullanımı artarak daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

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