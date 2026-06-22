Robotlar "elektrik faturası" için dilenmeye başladı, diz çöküp para istedi: Çin'de ilginç görüntüler

Yapay zeka ve robot teknolojileri hayatımızı değiştirmeye devam ederken Çin'den gelen görüntüler tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde insansı robotların sokaklarda dilenir gibi konumlandırıldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Pekin, Chengdu ve Fuzhou gibi şehirlerde görülen robotlar, kaldırım kenarlarında diz çöktü.

Geçim derdine düştü

Robotların önünde ise "Lütfen elektrik faturamı ödeyin" ve "Telefonumu şarj edecek param yok" gibi dikkat çekici mesajlar ile QR kodları yer aldı.

Yoldan geçenler ise QR kod sayesinde dijital ödeme yöntemleriyle bağış yapabiliyor.

Görüntülerdeki robotun, Hangzhou merkezli teknoloji devi Unitree Robotics tarafından üretilen Unitree G1 modeli olduğu anlaşıldı.