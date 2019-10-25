Rocket Lab, Ay'a giden insanlara uydu desteği sağlayacak

2006 yılında kurulduktan sonra uzay teknolojileri geliştirmeye başlayan Rocket Lab, ürettiği Electron mekiği ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksek irtifalı uydu fırlatışını gerçekleştirmişti.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu sahilindeki Mahia Yarımadası'ndan gerçekleştirilen fırlatma görevinde, Astro Digital şirketinin Palisade uydusu, Dünya yüzeyinden bin kilometre fazla yükseklikteki Orta Alçak Yörünge'ye gönderildi ve irtifa rekoru kırdı.

AY'A GİDEN İNSANLARA DESTEK SAĞLAYACAK

Rocket Lab'in genel müdürü Peter Beck, ''Ay yörüngesine uydular göndererek malzeme taşıyabiliriz. Bu küçük uydular, Ay'a giden ver dönen insanlara yardımcı olabilmek için iletişim ve navigasyon altyapısı sağlayacak. Bu sistem, Ay yörüngesine yerleştirilerek, gelecekte de Ay'a gidecek olan insanların yardımına koşacak.'' ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL FIRLATILACAK

Bir Rocket Lab sözcüsü, söz konusu görevin gelecek yılın sonlarına doğru başlayacağını ve maksimum 30 kilo malzemenin Ay yörüngesine doğru yola çıkacağını belirtti.

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