Rojda Demirer'den estetik açıklaması

Rojda Demirer, estetik yaptırdığı yorumlarına yanıt verdi. Eski fotoğraflarını paylaşan Demirer, "İlk ağızdan son noktayı koymak istedim" dedi.

İşte Rojda Demirer'in açıklaması: "Öncelikle son günlerde beni çok şaşırtan, asla kızdırmayan aksine çok eğlendiren estetik yorumlarına son noktayı ilk ağızdan koymak istedim ... Öyle şeyler okudum ki ben bile inanamadım yaptırdığımı düşündüğünüz şeylere 1. ve 2. fotonun aynı dönem olmadığına benden bile daha emin olanlar mı dersiniz, yanaklarıma yağ aldırma operasyonu yaptırıp elmacık kemiği koydurduğuma kendi adı kadar emin olanlar mı dersiniz , hatta göz rengimi bile değiştirdiğime inananlar mı dersiniz...

Güzel oyuncu Rojda Demirer-FOTO GALERİ



"BUNUN SEBEBİ IŞIK"

İşte bunun sebebi ışık, kamera açıları ve konuşurken ya da tepkiler verirken yüzümüzün aldığı değişik duruşla (tabii film çekilirken burnumu yaptırmadıysam) Şimdi gelelim estetiklerime burun estetiğimi hiç gizlemedim zaten. Üst dudağımda da kontür dediğimiz dudak dış çizgisini belli eden dolgum var ... Onun dışında ne yağ aldırdım ne elmacık kemiği yaptırdım ne de diş protezi yaptım. Ha bir de herkes lütfen aradan geçen 18 yılı es geçmesin. Kimse yirmisinde ve otuz sekizinde aynı yüz dolgunluğuyla kaldığını söylemesin. Söyleyeceklerim bu kadar hala tatmin olmayan varsa ve kendi düşündüklerinin doğruluğuna inanıyorsa bir daha bu kadar vakit ayırıp bütün samimiyetimle bu açıklamaları yapmam onu kendi fikri ve inancıyla başbaşa bırakırım ,sevgiler! (Not:1.ve 2. Fotonun yanındaki halim yeni halim karışmasın"