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Roketsan'da patlama: 3 yaralı

Roketsan'da bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, can kaybının olmadığını söyledi.

DHA |
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Roketsan'da patlama: 3 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan, ürk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.

"CAN KAYBI YOK, GEÇMİŞ OLSUN"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Roketsan'da patlama: 3 yaralı

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin bir açıklama da Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik açıklamasında, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır." denildi.

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