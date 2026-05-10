Roland Sallai: Şimdi artık hep birlikte kutlama zamanı

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu..

Süper Lig'de 33. haftada Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar şampiyon oldu.

"ŞİMDİ ARTIK BUNU KUTLAMA ZAMANI"

Galatasaray'ın yıldızı Roland Sallai, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Roland Sallai'nin sözleri:

“"Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte kutlayacağız."”