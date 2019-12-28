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Rolls Royce, elektrikli uçağı ile hız rekoru kıracak

Rolls Royce şirketinin geliştirdiği elektrikli uçak, saatte 482 kilometre hıza ulaşmak istiyor.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 09:55..
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Başta otomobiller olmak üzere birçok elektrikli araç, günümüzde oldukça yüksek talep görmeye başladı. Birçok şirket, rekabetin içinde yer alabilmek ve daha çok ses getirebilmek için farklı teknolojiler geliştiriyor.

1904 yılında kurulan İngiltere merkezli havacılık, mühendislik ve savunma şirketi Rolls Royce, otomotiv endüstrisinde lider firmalar arasında gösteriliyor. Şirket, kendi ürettiği elektrikli uçaklarını ilk olarak 19 Aralık'ta Gloucestershire Havalimanı'nda tanıtmıştı.

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HIZ REKORU KIRMAK İSTİYOR

Tek yolcu taşıma kapasitesine sahip elektrikli uçağıyla yeni bir hız rekoru kırma peşinde olan Rolls Royce, şu anda saatte 321 kilometre olan hız rekorunu geçerek, saatte 482 kilometrelik bir hıza ulaşmayı hedefliyor.

Şirket yöneticilerinden Rob Watson, ‘’Dünyanın en hızlı elektrikli uçağına sahip olmak, havacılıkta devrim yaratacak. Bu nedenle bu uçağa sahip olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, önceki nesillerden daha fazla farkına vardığımız günümüzde, bu tür yenilikler için adım atmak gelecek nesiller için de güven verici olacaktır.’’ ifadelerini kullandı.

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Rolls Royce, elektrikli uçağı ile hız rekoru kıracak

Rolls Royce, elektrikli uçağı ile hız rekoru kıracak

Rolls Royce, elektrikli uçağı ile hız rekoru kıracak

Rolls Royce, elektrikli uçağı ile hız rekoru kıracakRolls Royce, elektrikli uçağı ile hız rekoru kıracak

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