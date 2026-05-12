Roma Açık'ta Alexander Zverev'den erken veda

İtalya'nın başkenti Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvaya tek erkekler kategorisinde 4. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev, ev sahibi ülkeden 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi ile çekişmeli geçen ve 2 saat 24 dakika süren mücadeleyi, 6-1, 7-6 (10) ve 6-0'lık üç set sonucunda 2-1 kaybederek daha önce 2017 ve 2024'te mutlu sona ulaştığı Roma Açık'a bu yıl erken veda etti.

Zverev'i eleyen Darderi, maç içinde 4 kez rakibinin maç puanını çevirmeyi başardı.

SINNER REKORU EGALE ETTİ

Bu arada, tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ise vatandaşı Andrea Pellegrino'yu 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sinner, bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini 31 maça çıkardı ve Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'deki rekorunu egale etti.

RUUD ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde günün diğer önemli maçında, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, İtalyan 8 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.