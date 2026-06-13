Roma yöntemleriyle 1190 derecede cam sanatı: Ege’nin tek sıcak cam atölyesi

İzmir’de faaliyet gösteren sanatçı çift, üniversite yıllarında tanışarak hem yaşamlarını hem de sanat yolculuklarını birleştirdi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunu olan Zeynep ve Oraltay Korun, 2024 yılından bu yana sıcak cam atölyelerinde üretim yapıyor.

1190 DERECELİK FIRINDA SANAT YOLCULUĞU

Atölyede 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan fırın, cam üretiminin kalbi niteliğinde. Çek Cumhuriyeti’nden getirilen özel cam ham maddesi, yaklaşık 1190 derecelik sıcaklıkta eritilerek şekillendiriliyor.

Sanatçı Zeynep Korun, üretim sürecini “Pipo adı verilen uzun metal çubuklarla erimiş camı alıp dışarı çıkarıyor, ardından şekillendirme ve renklendirme işlemlerini yapıyoruz” sözleriyle anlattı.

ROMA DÖNEMİNDEN BUGÜNE UZANAN TEKNİKLER

Korun çifti, cam şekillendirme sürecinde kullanılan el aletlerinin Roma dönemine kadar uzandığını belirtiyor. Bu yönüyle üretim, yalnızca bir sanat değil aynı zamanda binlerce yıllık bir geleneğin devamı niteliğinde.

Zeynep Korun, “Roma’dan bir usta gelse burada yabancılık çekmez” diyerek tekniğin köklü tarihine dikkat çekiyor.

HER ESER TEK VE EŞSİZ

Sanatçı Oraltay Korun, üretim sürecinde kalıp kullanılmadığını ve her eserin tamamen el becerisiyle ortaya çıktığını vurguladı. Bu nedenle üretilen her cam parçası biricik özellik taşıyor.

Korun, aynı eserin birebir tekrarının mümkün olmadığını belirterek, “İkinci bir benzerini üretmek istesek bile yüzde 90 oranında benzetebiliriz” dedi.

CAMLA UYUM SAĞLAMAK ZORUNLULUĞU

Sıcak camla çalışmanın en zorlu yönlerinden birinin yüksek sıcaklık ve malzemenin öngörülemez yapısı olduğunu belirten Oraltay Korun, süreci “Cam, sizin onu şekillendirmenize izin vermez; siz onun doğasına uyum sağlamak zorundasınız” sözleriyle özetledi.

SIFIR ATIK VE EĞİTİM KATKISI

Atölyede sıfır atık prensibiyle çalışıldığını belirten çift, üretim sırasında ortaya çıkan camın tamamen geri dönüştürülebildiğini ifade etti. Ancak farklı cam türlerinin uyumsuzluğu nedeniyle küçük parçaların bile üretimi zorlaştırabildiği aktarıldı.

Korun çifti ayrıca farklı üniversitelerden öğrencilere staj ve workshop imkânı sunarak bölgedeki sanatsal üretime katkı sağlıyor.