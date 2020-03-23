Romanyalılar koronaya karşı aynı kaşıktan kutsal su içti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için ülkeler, farklı tedbirler alıyor.

Kimi ülkelerde daha bilimsel tedbirlerle süreç yürütülürken, kimi ülkelerde de dini ritüeller virüsten korunmak amacıyla kullanılıyor.

İRAN'I GERİDE BIRAKTILAR

Daha çok İran'da gördüğümüz, türbe kapılarının yalanması, hastalara kokulu yağlar sürülmesinden çok daha öte bir vaka Romanya'da yaşandı.

Romanya'da koronavirüse kutsal suyla önlem VİDEO

KUTSAL SU İLE KUTSANDILAR

Romanyalılar, bir din görevlisi tarafından koronavirüse karşı kutsal su ile kutsandı.

AYNI KAŞIKTAN KUTSAL SU İÇTİLER

Türkiye dahil bir çok ülkede, virüsün yayılımını önlemek adına sokağa çıkma yasakları uygulanırken, Romanyalıların kalabalık halde dini bir etkinliğe katılmalarının yanında, din görevlisinin aynı kaşıkla kalabalığa kutsal su içirmesi dikkatlerden kaçmadı.