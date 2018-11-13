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Ronaldo: Mutlu yıllar prenses

Cristiano Ronaldo minik kızının yeni yaşını sosyal medyadan kutladı.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 09:26..
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Bir anda dört çocuk babası olan futbolcu Cristiano Ronaldo, kızının yeni yaşını kutladı. Üç küçük bebeğinin gülerken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Ronaldo'nun "İyi ki doğdun prenses" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

ÇOCUKLARINA ÇOK DÜŞKÜN

Ronaldo geçen yıl taşıyıcı anne yöntemi ile biri kız diğeri erkek ikiz bebek babası oldu. Yine aynı yıl sevgilisi Georgina Rodriguez ile bir kız bebek sahibi oldu. Ronaldo'nın yine taşıyıcı anne yöntemi ile dünyaya getirilen 8 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.

Cristiano Ronaldo ve Çocukları- FOTO GALERİ

Ronaldo: Mutlu yıllar prenses

Ronaldo: Mutlu yıllar prenses

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