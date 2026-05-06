Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez dekoltesiyle olay oldu

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez, Met Gala’da yine olay yarattı.

Derin dekolteli elbisesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Rodríguez’in bu iddialı kıyafeti sosyal medyada sert yorumlar aldı.

SATEN VE DEKOLTELİ

32 yaşındaki isim, başının üzerine dökülen ince çiçek detaylı bir tül ile birlikte açık mavi saten, derin göğüs dekolteli bir elbise giydi.

3 MİLYON DOLARLIK YÜZÜK DE PARMAKTA

Tasarım elbiseyi; Chopard marka elmas küpeler, inci ve elmaslardan yapılmış bir tespih ve Ronaldo’nun geçen yıl verdiği 3 milyon dolar değerindeki 30 karatlık nişan yüzüğü ile tamamlandı.

AÇIKLAMASI VAR

Tüm eleştirilere rağmen Rodríguez, elbisenin ardındaki özel anlamı ve ailesine yaptığı göndermeleri paylaştı. Instagram’da yaptığı açıklamada kıyafetinin “Fátima Meryem Ana’ya olan bağlılığından ilham aldığını” söyledi. Elbisenin açık mavi tonlarının ve yumuşak formunun bu dini figürden esinlendiğini belirtti.